Nelle sale a settembre il documentario sui leggendari concerti del '96

Arriva al cinema anche in Italia il 27-28-29 settembre il documentario cinematografico sul doppio storico concerto di Knebworth degli Oasis del 1996. Il 10 e l’11 agosto di 25 anni la band dei fratelli Gallagher, all’apice della fame nel periodo dorato del Britpop, tenne due show con oltre 250mila fan nell’Hertfordshire, immortalati nella pellicola. Il doppio live aveva raggiunto il sold out in meno di 24 ore, battendo tutti i record del botteghino britannico. Più del 2% della popolazione del Regno Unito aveva tentato di comprare i biglietti per vedere il gruppo di Manchester, che poi nel 2009 si sciolse per l’insofferenza di Noel nei confronti del fratello Liam.

