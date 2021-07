Fondazione Bocelli, Facebook

Il primo decennio della fondazione che porta il nome del cantante toscano, ha portato avanti numerosi progetti in Italia e ad Haiti

Renato Zero, Mara Venier, Carol Alt, ma anche Serena Autieri, Noemi, Matteo Bocelli e Jo Champa. Sono tantissimi gli artisti che si riuniranno a Firenze per celebrare i 10 anni di attività della “Andrea Bocelli Foundation”. Per l’occasione, il Complesso di San Firenze avrà sulla facciata una speciale proiezione di videomapping dal titolo “Abf Stardust”.

Le iniziative dell’Andrea Bocelli Foundation

“Considero un privilegio il fatto che Firenze, culla per eccellenza di ingegni e di bellezza, ospiti la nostra sede”, ha dichiarato Andrea Bocelli. “La storia dell’umanità poggia sulle spalle di chi sta dalla parte del bene, producendo bellezza” ha detto ancora Bocelli.

La Fondazione nel primo decennio di attività ha raccolto oltre 40 milioni di euro, costruendo nove scuole in Italia e ad Haiti (che hanno garantito libero accesso all’istruzione a 3.500 studenti) e fornendo assistenza sanitaria di base a 8.000 persone e acqua potabile a 400.000 persone ad Haiti. Sono oltre 35 i progetti portati avanti dalla fondazione in tutto il mondo.

“La città stessa è la prima fonte d’ispirazione per l’Andrea Bocelli Foundation. Ed è qui che desideriamo festeggiare un sogno di bontà e bellezza divenuto, grazie a tante persone, una entusiasmante realtà. Realtà che in dieci anni ha superato mille volte quel sogno e che ne genera continuamente di nuovi e ambiziosi… Perché il bene è contagioso”, ha affermato ancora il cantante toscano.

Nel corso della serata si svolgeranno un red carpet ed una cena di raccolta fondi nella stessa piazza San Firenze. Oltre ai tanti artisti e colleghi di Andrea Bocelli, saranno presenti anche tanti amici e partner della fondazione, tra i quali il visionario imprenditore e filantropo Mohammed Abdul Latif Jameel.

