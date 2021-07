Mara Venier

La coppia ha festeggiato l’anniversario tra sorrisi e risate, e con un enorme mazzo di rose rosse

Una torta a forma di cuore, con la scritta: “Nicola e Mara 15 anni insieme”. Mara Venier e Nicola Carraro hanno festeggiato 15 anni di matrimonio, più sei di “fidanzamento”, come specificato dallo stesso Carraro, in un post su Instagram, aggiungendo: “Fa 21, siamo maggiorenni”.

I festeggiamenti, per la signora della domenica e il marito, sono durati qualche giorno, come testimoniato sui social da entrambi. Il produttore ed editore lo ha fatto postando una foto delle nozze, 15 anni fa appunto, il loro abbraccio sorridenti e felici oggi, davanti alla torta, e un simpatico video della consegna di 101 rose rosse alla conduttrice Tv, con il commento “Adesso bisognerà trovare il vaso!”.

Mara Venier, il regalo di Nicola Carraro per l’anniversario

Lo stesso video è stato postato su Instagram anche da Mara Venier, che esclama “Non passano neanche per la porta”, e nella caption scrive: “Rose rosse per me”, citazione di una famosa canzone di Massimo Ranieri.

I due si sono sposati il 28 giugno del 2006 ma, come specificato dalla stessa conduttrice in un altro post su Instagram, “Saranno 21 a settembre, chi l’avrebbe detto…”, riferendosi appunto agli anni di matrimonio più quelli di “fidanzamento”.

La coppia, come raccontato in passato dalla stessa conduttrice, si conobbe a cena a casa di amici e da subito capirono che la loro vita, dopo quell’incontro, sarebbe cambiata.

