Si intitola 'Cambia El Paso', con Rauw Alejandro

Jennifer Lopez conferma il suo momento di grazia e per l’estate esce con un singolo dai sapori latini, cantato in spagnolo, con il cantante portoricano Rauw Alejandro. E’ ‘Cambia el paso’, brano venato di reggaeton, accompagnato da un videoclip in cui la 51enne J-Lo, recentemente tornata con il suo ex Ben Affleck, balla a ritmi latini. La cantante del Bronx di origini porotricane è al lavoro anche su un nuovo album, che sarà anch’esso interamente cantato in spagnolo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

