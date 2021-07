Il 'Re Lucertola' è morto il 3 luglio 1971

Cinquant’anni senza il ‘Re Lucertola’. Il 3 luglio del 1971 moriva a Parigi, in circostanze ancora non del tutto chiarite, il leader dei Doors Jim Morrison. Nemmeno 28enne, il cantante della rock band americana divenne una delle più celebrate icone della musica: la sua tomba, nel cimitero di Pere Lachaise in Francia, è tutt’oggi meta di pellegrinaggi. Poeta maledetto del rock, tra i più osannati simboli della rivoluzione culturale degli anni Sessanta, incise con la band sei album e un live. La sua carica sciamanica e carismatica sul palco divenne simbolo di un suono che fondeva rock, blues, psichedelia con riferimenti letterari e cinematografici trascinandolo nel mito, tuttora vivo dopo 50 anni.

