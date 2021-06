La nuova canzone disponibile dal 18 giugno. I concerti a Milano e a Roma

(LaPresse) Si chiama ‘Ma stasera’ il nuovo singolo di Marco Mengoni, disponibile dal 18 giugno e che segna il suo ritorno a due anni dall’ultimo progetto discografico. ‘Ma stasera’ è un’immersione nelle sonorità della disco-funk e dell’elettronica degli anni 80 rielaborate per renderle contemporanee e portarle alla modernità dei giorni nostri. Ed è proprio partendo da questo brano, che è anche libertà, voglia di muoversi e desiderio di riprendersi i propri spazi nel futuro che ci attende, che Marco annuncia i suoi primi live negli stadi per l’estate 2022. Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui fino ad ora inedita: Marco negli stadi sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma.

