La conferma dalla famiglia del cantautore. Mattarella: "Artista colto e raffinato"

E’ morto a 76 anni Franco Battiato. Il cantautore siciliano era malato da tempo e si è spento nella sua casa di Milo, in provincia di Catania. E’ stato uno dei grandi protagonisti della musica italiana, in bilico tra sperimentalismo e pop, raggiungendo il grande successo con l’album ‘La voce del padrone’ nel 1981.

“Franco Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza di Milo. Le esequie si terranno in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia tutti per le innumerevoli testimonianze di affetto ricevute”, fa sapere l’ufficio stampa dell’artista in una nota.



Le reazioni

Immediate sono state le reazioni, anche nel mondo della politica, alla notizia della scomparsa del musicista, a partire da quella del ministro della Cultura Dario Franceschini. Poi è arrivato il messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella che si è detto “addolorato”, definendo Battiato “artista colto e raffinato”

Presidente #Mattarella: profondamente addolorato dalla morte di #FrancoBattiato, artista colto e raffinato. Con il suo inconfondibile stile musicale,frutto di intenso studio e febbrile sperimentazione,ha affascinato un vasto pubblico, anche al di là dei confini nazionali. — Quirinale (@Quirinale) May 18, 2021

Franceschini: Grande maestro, lascia eredità perenne

“Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

“‘Io avrò cura di te’. Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato“. Così su Twitter Enrico Letta, segretrio del Pd.

Anche Giorgia Meloni rende omaggio a Battiato sui social. “L’Italia si inchiana alla vita, all’opera di Franco Battiato. A Dio Maestro.”

L’Italia si inchina alla vita, all’opera di Franco #Battiato. A Dio Maestro. pic.twitter.com/P1rfyVxPrT — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 18, 2021

“Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro Battiato”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

