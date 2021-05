A darne conferma Boy George in un post su Instagram, definendolo "l'uomo più bello e dolce"

E’ morto all’età di 59 anni Nick Kamen, cantante e modello diventato un’icona negli anni Ottanta. A darne conferma Boy George in un post su Instagram, definendolo “l’uomo più bello e dolce”. Kamen, originario nell’Essex e considerato il pupillo di Madonna, raggiunse il successo globale con ‘Every Time You Break My Heart’, prodotta dalla stessa cantante.

Ancora non ci sono dettagli sulle cause della scomparsa. Oltre che cantante, Kamen era noto anche come modello: a lanciarlo nel mondo dello spettacolo lo spot della Levi’s girato nel 1986 in una lavanderia sulle note della hit di Marvin Gaye 1968 ‘Heard It Through The Grapevine’.

