Moda, da Demi Moore a Vincent Cassel parata di star per Schiaparelli a Parigi

Parata di star a Parigi per la presentazione della collezione primavera/estate 2026 di Schiaparelli. All’ingresso del Petit Palais nella capitale francese hanno sfilato esponenti del cinema e della musica: da Demi Moore a Vincent Cassel, passando per la nominata agli Oscar Teyana Taylor, che ha sfoggiato una vera e propria corona per assistere allo spettacolo di alta moda, e per la ex premiere dame di Francia, Carla Bruni. Tra i presenti anche Jeff Bezos, accompagnato dalla moglie Lauren Sánchez.