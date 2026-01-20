Valentino, l’ex compagno Giammetti: “Il ricordo più bello? Quando ci siamo conosciuti”

“Il ricordo più bello? Ce ne sono talmente tanti che non potrei neanche sceglierne uno. Forse il giorno che ci siamo conosciuti. Il più toccante”. Giancarlo Giammetti, ex compagno e socio di Valentino, parla così del celebre stilista, all’indomani della morte, avvenuta ieri all’età di 93 anni. Giammetti ha parlato ai cronisti fuori dalla storica sede della maison, in Piazza Mignanelli a Roma, dove è stata anche allestita la camera ardente.

“Ha insegnato a rispettare la donna”

Giammetti si è soffermato sul rapporto indissolubile che ha legato Valentino all’immagine della donna, sottolineando come “dal punto di vista della creatività”, Valentino Garavani “ha insegnato a rispettare la donna, senza mai renderla ridicola con degli abiti che non andavano bene e che erano delle mascherature. E al mondo ha insegnato come vivere una vita importante ma, allo stesso tempo, non ridicola”. Originario di Voghera, Valentino aveva eletto Roma come centro assoluto della sua attività artistica iniziata quasi 70 anni fa: “Abbiamo cominciato qui e siamo rimasti qui – ha detto Giammetti -. Questa piazza è nostra, e rimarrà sempre parte di noi”.

Il futuro del ‘rosso Valentino’

Le creazioni di Valentino hanno conquistato il mondo, e sono stati elemento distintivo per stelle del cinema, teste coronate, celebrità provenienti dai cinque continenti. “I vestiti si devono riconoscere per quello che danno a una donna e non per quello che il design vuole raccontare”, ha detto ancora Giancarlo Giammetti. Valentino “ha insegnato la bellezza che crea bellezza. Che crea cultura. Una frase che è anche scolpita su uno specchio qui alla Fondazione, ‘Amo la bellezza, non è colpa mia’“, ha aggiunto. Il rosso Valentino? “Rimarrà un bel colore e qualcun altro lo porterà avanti”.

La camera ardente apre domani

La camera ardente di Valentino Garavani, allestita all’interno della sede della maison, PM 23, in piazza Mignanelli a Roma, adiacente a piazza di Spagna e a due passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, sarà aperta al pubblico domani, mercoledì 21 gennaio, dalle 11 alle 18. Quanti vorranno omaggiare il grande stilista morto a 93 anni, potranno farlo anche giovedì 22 gennaio, sempre dalle 11 alle 18. Venerdì si svolgeranno i funerali, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica.