Valentino, i media internazionali celebrano lo stilista: “Gigante della moda”

La morte a 93 anni del leggendario stilista Valentino Garavani campeggia sui siti dei principali media internazionali. La Cnn parla di “leggenda della moda italiana” i cui eleganti abiti da sera sono stati “amati e indossati per decenni da alcune delle donne più glamour del mondo”. La testata americana fa anche riferimento al celeberrimo ‘rosso Valentino’ che divenne “il suo colore distintivo”.

La Bbc definisce Valentino “uno dei giganti della moda del XX secolo” ricordando come le sue creazioni siano state indossate fra le altre da Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts e Gwyneth Paltrow. Secondo ‘Le Figaro’ “Valentino nella sua vita ha avuto una sola ambizione: vestire le donne più belle e famose del mondo”. Per il giornale francese lo stilista nato a Voghera “si è assicurato un posto d’onore nel pantheon dell’alta moda”.

El Pais sottolinea come Valentino fosse “una delle poche persone al mondo di cui bastava pronunciare il nome” e lo definisce “il re della moda italiana insieme a Giorgio Armani”, morto lo scorso settembre. Per la tedesca ‘Bild’ Valentino lascia dietro di sé “un’immensa eredità”. La sua Maison infatti “ha influenzato diverse generazioni di stilisti” portando sulla scena mondiali “innumerevoli e spettacolari collezioni di alta moda”.

Passando alle pubblicazioni di settore Vanity Fair definisce lo stilista italiano “l’ultimo imperatore della moda” e il “maestro della meraviglia” che “ha vestito first lady, principesse, ereditiere e dive di Hollywood”. Per Vogue Valentino è stato “uno dei principali artefici del glamour di fine ventesimo secolo”. Il giornale ricorda come le sue clienti affezionate fossero chiamate le ‘Val’s Gals’. Fra loro Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Sofia Loren. Variety infine ricorda il suo rapporto con il cinema con il cameo in ‘Il diavolo veste Prada’ dove interpreta se stesso al fianco di Anne Hathaway e Meryl Streep.