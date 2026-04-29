Champions League, finisce 1-1 la semifinale d’andata tra Atletico Madrid e Arsenal

È finita 1-1 la semifinale di andata di Champions League fra Atletico Madrid e Arsenal, disputata a Madrid. Viktor Gyökeres ha portato in vantaggio l’Arsenal allo stadio Metropolitano segnando su rigore al 44′. Julian Alvarez ha pareggiato per l’Atletico sempre su rigore al 56′. All’Arsenal è stato assegnato un altro rigore al 78′ per un fallo di David Hancko su Eberechi Eze, ma la decisione è stata revocata poco dopo in seguito alla revisione video. La partita di ritorno si disputerà martedì prossimo in Inghilterra. L’Atletico ha raggiunto l’ultima volta la finale di Champions League nel 2016, quando perse contro il Real Madrid.