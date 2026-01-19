Valentino: il patrimonio dello stilista, tra ville e opere d’arte

Contrariamente a Giorgio Armani, altro big della moda italiana scomparso lo scorso 4 ottobre e che fino all’ultimo aveva guidato il suo impero, Valentino Garavani aveva da tempo lasciato il timone della sua maison, dal 2012 di proprietà del fondo del Qatar Mayhoola for Investments, anche se nel 2023 il big francese del lusso, Kering, ha rilevato il 30% del capitale per 1,7 miliardi di euro, con opzione per il 100% entro il 2028.

Lo stilista lombardo aveva ceduto il controllo del gruppo già nel 1998, con un accordo da 500 miliardi di lire con Hdp, in parte controllata da Gianni Agnelli. Nel 2002 la Hdp vende la Valentino Spa per circa 240 milioni di euro al gruppo Marzotto, che a sua volta nel 2007 cede la maggioranza al fondo Permira, private equity con sede a Londra, per 5,3 miliardi di euro. Nell’autunno del 2007, in un grande evento a Roma per i 45 anni della maison, Valentino annuncia il suo ritiro dalla direzione artistica della casa da lui fondata: a gennaio 2008 presenta la sua ultima collezione di haute couture. Stando agli ultimi dati, i ricavi della maison nel 2024 sono stati pari a 1,31%, in calo del 2%, con utili scesi del 22% a 246 milioni di euro.



Il patrimonio personale di Valentino

Difficile da stimare invece il patrimonio personale dello stilista, valutato approssimativamente in 1,5 miliardi di euro tra la collezione di opere d’arte e i beni, tra cui le residenze di Londra, Parigi e Roma. Nella Capitale Valentino ha trascorso gran parte della sua vita ed è morto circondato dai suoi amici nella splendida villa sull’Appia Antica. Ma molto amato dallo stilista era anche il superattico di via dei Condotti, a pochi passi da dove per anni ha lavorato. Nella lista c’è poi una villa a Capri, La Cercola, teatro di tante estati anche a bordo dello yatch di 47 metri T. M. Blue One. E poi il palazzo ottocentesco di Londra, Holland Park, dove si possono ammirare i cinque quadri di Picasso della sua collezione; il castello di Widewille in Francia con l’immenso parco; l’attico di Park Avenue a New York e lo chalet degli inverni a Gstaad.