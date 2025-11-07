Elle Active! Il forum di Elle Italia dedicato al futuro delle donne compie 10 anni 

Abbiamo davanti una sfida sempre più grande: costruire futuro, non solo speranza. Ed è con questa missione che ci avviciniamo al grande evento che da dieci anni accompagna le lettrici di Elle Italia: Elle Active! Una due giorni, 8 e 9 novembre, che a Milano (ma vivibile su tutte le piattaforme social) accoglie personaggi pronti a spronare al cambiamento, portando connessioni, conversazioni e dibatti live, gratuiti e aperti a tutti, ancora una volta all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Crescita e sviluppo dei ruoli delle donne nel lavoro, formazione e debutto in discipline sempre più essenziali per la crescita umana, culturale e imprenditoriale di questo Paese: temi che nella scorsa edizione hanno richiamato oltre 7.000 partecipanti in presenza e 185.000 collegamenti da remoto. Quest’anno l’impegno di Elle sarà quello di sottoporre ai partecipanti storie, racconti, ispirazioni e scelte di vita che possono spronare, far comprendere e iniziare un cambiamento.

Un laboratorio d’idee e azioni concrete

Per l’edizione 2025 un fitto calendario di incontri e attività incentrati sulle nuove prospettive professionali e di realizzazione personale in diversi ambiti. Questa decima edizione sarà più che mai un laboratorio d’idee e di azioni concrete: un’occasione per riflettere su quanto resta ancora da fare per garantire alle donne lo spazio che meritano — e per costruirlo insieme.

Elle inizia anche un percorso di spiegazione di temi concreti per il nostro quotidiano professionale grazie alla ricerca dell’Osservatorio di Elle Active che nasce da una collaborazione tra il gruppo Hearst e il centro di ricerca CRILDA dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano permettendo di avere accesso e raccontare dati sensibili, elementi di crescita e possibili soluzioni per migliorare l’empowerment femminile.

Un evento aperto, inclusivo e formativo

Come sempre, Elle Active! sarà un grande evento gratuito e aperto a tutte e a tutti, in presenza e in streaming: un luogo di incontro dove approfondire, ispirarsi e agire.

Sono previsti oltre 300 relatori e speaker dal mondo della politica, scienza, spettacolo, musica, sport ed economia per circa 80 talk e masterclass, che offriranno un vero e proprio percorso di formazione condiviso tra istituzioni, imprese, associazioni femminili, professioniste, ma anche protagoniste del mondo del cinema, dello sport e della cultura. Accanto ai talk, tornano le Sessioni di Mentoring “A Tu per Tu”: 600 incontri personalizzati con coach e mentor delle principali associazioni femminili italiane, per fornire consigli pratici, simulazioni e test attitudinali utili alla crescita professionale delle partecipanti.

Un’iniziativa speciale per il decennale

A celebrare i dieci anni di Elle Active! ci sarà anche la mostra open-air “Piccola Grande Me. Insieme per le donne di domani”, realizzata in collaborazione con Saugella e Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS.

Protagonisti sono bambine e bambini delle scuole primarie di Milano, che hanno condiviso sogni e desideri sul proprio futuro. Le loro parole sono diventate un racconto visivo grazie alle illustrazioni di Teresa Cherubini (@Terrywho_cartoons): uno specchio e una promessa del mondo che verrà.