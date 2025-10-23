Morto a 94 anni Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady

È morto Nerino Grassi, presidente e fondatore di Golden Lady. Ad annunciare la scomparsa dell’imprenditore, mancato mercoledì a 94 anni, è l’azienda produttrice di calze in una nota. “Nerino Grassi si è spento serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari”, informa il comunicato.

“Fondatore dell’azienda nel 1966 insieme alla moglie Erminia — scomparsa il 6 agosto 2021 — Nerino Grassi ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e allo sviluppo della Golden Lady. Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria”.

La camera ardente sarà allestita presso la sede dell’azienda in via G. Leopardi 3/5 a Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova), a partire dalle ore 15.00 di oggi 23 ottobre fino alle 19.00. Nella giornata di venerdì la camera sarà aperta dalle 9.30 alle 19.00 con orario continuato. I funerali si terranno al Duomo di Castiglione delle Stiviere il 25 ottobre alle 9.30, si proseguirà poi per il cimitero di Medole.

La storia di Nerino Grassi e Golden Lady

Una storia di impresa italiana, nata in quello che poi è diventato il distretto mantovano della calza, con un percorso che va dal mulino di famiglia, che da Medole fu trasferito a Castiglione delle Stiviere, alla leadership mondiale del settore della calzetteria. Un esempio di imprenditoria italiana familiare diventata internazionale. Negli anni’60 in tutto l’Alto Mantovano nascevano numerose aziende del settore calza. L’azienda di Nerino crebbe rapidamente negli anni. Il Gruppo conquistò in breve tempo il mercato europeo ed entrò con successo in Russia e nei Paesi dell’Est. La spinta arrivava dagli investimenti. E poi iniziò il processo di acquisizione dei principali marchi nazionali ed internazionali della calzetteria, tra cui Omsa, SiSi, Filodoro e Philippe Matignon.

Golden Lady Company è oggi un gruppo multibrand internazionale, leader a livello mondiale nel design, nella produzione e nella distribuzione di calzetteria, underwear e abbigliamento. Il Gruppo vanta inoltre una divisione all’avanguardia dedicata alla ricerca, alla produzione e alla commercializzazione di fili hightech. Il patron Nerino Grassi è stato una figura carismatica e punto di riferimento non solo per la propria famiglia e per i suoi collaboratori, ma anche per l’intero distretto industriale. Un distretto che nel mantovano conta oggi 92 imprese attive e circa 10.000 addetti, con un fatturato complessivo di circa un miliardo di euro, una filiera radicata nel territorio e competitiva.