Armani, ceo L’Oreal: “Pronti a trattare per acquisire quota gruppo”

Dopo l’alleanza con Kering, L’Oréal è pronta a prendere in considerazione trattative per acquisire il 15% di Armani. Così Nicolas Hieronimus, ceo di L’Oreal, in un’intervista a Le Figaro. Per il leader mondiale della cosmetica,- spiega nell’intervista – questo è un modo per garantire il futuro della sua partnership con il gruppo milanese, il cui creatore è scomparso il 4 settembre.

Il marchio francese indicato dallo stilista per la cessione

Nel suo testamento lo stilista aveva chiesto che “la Fondazione dopo 12 mesi ed entro i 18 mesi dall’apertura della successione dello stilista dovrà “cedere in via prioritaria a uno tra il gruppo LVMH, gruppo Essilor Luxottica, Gruppo L’Oreal” il 15% della società Armani. La quota potrà essere ceduta anche ad altre società o gruppo societario operanti nel mondo della moda e del lusso e di pari standing con le tre menzionate, – aveva specificato Armani – con priorità per gruppi con cui Armani ha già partnership, individuato dalla fondazione con l’accordo di Leo Dell’Orco o, se non fosse più in vita, di Andrea e Silvana o loro superstite.