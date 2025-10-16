Armani, Giuseppe Marsocci nuovo ad del Gruppo

Il Consiglio d’Amministrazione della Giorgio Armani Spa ha annunciato in una nota la nomina di Giuseppe Marsocci come amministratore delegato del Gruppo Armani, con effetto immediato, e il suo contestuale ingresso nel CdA. La scelta, sottolinea la nota, si fonda su un’esperienza internazionale di oltre 35 anni nel settore moda e lusso, di cui 23 all’interno del Gruppo Armani, in ruoli di crescente responsabilità tra Milano e le sedi estere, in particolare a New York, dove ha ricoperto la carica di CEO America. Dal 2019, specifica la nota, Marsocci aveva affiancato direttamente Giorgio Armani nella gestione globale del business come Vicedirettore Generale e Global Chief Commercial Officer. Proposto all’unanimità dalla Fondazione Armani, prosegue la nota, Marsocci riporterà al CdA presieduto da Leo Dell’Orco e nel quale verrà incaricata Silvana Armani come vicepresidente. La nomina, si sottolinea, rappresenta un’importante conferma della volontà compatta della famiglia Armani di dare seguito al progetto che Giorgio Armani ha costruito e perpetuato per 50 anni, nel rispetto dei principi fondanti e delle direzioni di continuità tracciate dallo stesso fondatore. Nelle prossime settimane, il CdA della Giorgio Armani Spa prenderà la sua forma definitiva al compiersi delle procedure ed esecuzioni testamentarie, ma si è voluto fin d’ora procedere, anticipando la nomina dell’amministratore delegato, per avviare il nuovo corso senza soluzione di continuità nella gestione dell’azienda, termina la nota.

Marsocci: “Ringrazio per fiducia, progetto di straordinaria importanza“

“Ringrazio la Fondazione, il Consiglio d’Amministrazione e la famiglia Armani per la fiducia che è stata riposta in me. È un progetto di straordinaria importanza, di continuità e valorizzazione di uno dei marchi del made in Italy più prestigiosi al mondo, che anzi ha sublimato per i clienti ed il mercato la natura di semplice marchio, acquisendo a tutto diritto il valore di brand lifestyle”, ha detto Giuseppe Marsocci, nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani, commentando la sua nomina. “L’obiettivo è sfidante, tanto più in un mercato del lusso in profonda riflessione su sé stesso – prosegue il manager – , ma è raggiungibile grazie al fondamentale contributo di un team di eccellenti clienti, fornitori, partner ed appassionati collaboratori in tutto il mondo ed in particolare a Milano, molti dei quali sono stati vicino al Signor Armani tanti anni. Insieme faremo di tutto per perpetuare il suo modello di azienda e la sua idea di bellezza, e sapremo portarla avanti con coerenza e sensibilità, tenendo conto dei valori e delle aspettative di un mondo che cambia”.

Dell’Orco: “Marsocci scelta più naturale per continuità percorso“

“La sua esperienza professionale internazionale, la profonda conoscenza del settore e dell’azienda, la discrezione, la lealtà e lo spirito di squadra, insieme alla vicinanza negli ultimi anni al Signor Armani, rendono Giuseppe la scelta più naturale per assicurare continuità al percorso delineato dal fondatore“. Così Leo dell’Orco, presidente del CdA della Giorgio Armani Spa, commentando la nomina di Giuseppe Marsocci a nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani.