Armani, sindaco Sala: "Il suo nome al Famedio"

“La prima cosa è l’iscrizione al Famedio, io sono assolutamente favorevole”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani, morto a 91 anni, lo scorso giovedì. “Creo che sia più che rispettoso chiedere anche alla sua famiglia e se, come spero, diranno di sì, siamo in tempo per l’iscrizione anche quest’anno – ha affermato – La commissione che decide ci sarà nelle prossime settimane, non credo che ci saranno problemi”. Il Famedio è situato all’ingresso del cimitero monumentale di Milano che rende omaggio alla memoria dei cittadini milanesi illustri, benemeriti o che si sono distinti per opere letterarie, scientifiche, artistiche o per aver reso celebre la città.