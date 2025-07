La Birkin originale venduta all'asta per 8,6 milioni di euro: le immagini

L’unica e originale borsa Birkin che la casa di moda Hermès ha realizzato per l’attrice e cantante Jane Birkin è stata venduta all’asta a Parigi per 8,6 milioni di euro (10,1 milioni di dollari), commissioni incluse.

Il prezzo ha polverizzato il precedente record d’asta per una borsa: 513.040 dollari pagati nel 2021 per una Hermès White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28. Sotheby’s non ha identificato l’acquirente. “È stata acquistata da un collezionista giapponese e il prezzo totale è di 8,6 milioni di euro“, ha affermato Morgane Halimi, responsabile globale del dipartimento borse e moda di Sotheby’s. Nove collezionisti che hanno fatto offerte per telefono, online e in sala hanno gareggiato nell’asta durata 10 minuti, con il collezionista privato giapponese che alla fine ha battuto l’ultimo altro offerente rimasto.