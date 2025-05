Lo ha annunciato la direttrice creativa con un post sul suo profilo Instagram

Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, lascerà la maison. Ad annunciarlo è stata la stessa stilista con un post sul suo profilo Instagram. “Dopo nove anni, lascio Dior, grata per avuto questa straordinaria opportunità. Vorrei ringraziare Monsieur Arnault per la fiducia che mi ha accordato e Delphine per il suo sostegno. Sono particolarmente riconoscente per il lavoro svolto dai miei team e dagli atelier. Il loro talento e la loro competenza mi hanno permesso di realizzare la mia visione di una moda femminile impegnata, in dialogo stretto con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo straordinario e di grande impatto, di cui sono immensamente orgoglioso”, si legge nel post. Chiuri ricopriva il suo ruolo dal 2016.

La carriera di Maria Grazia Chiuri

Maria Grazia Chiuri, stilista italiana classe 1964, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice creativa di Dior. Ha iniziato la sua carriera nel 1989 lavorando per Fendi, dove ha contribuito alla creazione della celebre borsa Baguette e ha reclutato il designer Pierpaolo Piccioli. Nel 1999 è passata a Valentino, dove insieme a Piccioli ha curato le linee di accessori e la collezione giovanile Red Valentino, fino a diventare nel 2008 co-direttrice creativa del marchio, supervisionando abbigliamento femminile, maschile e haute couture. Nel 2016 Maria Grazia Chiuri è stata nominata direttrice creativa di Dior succedendo a Raf Simons: ha debuttato con la collezione PE 2017, introducendo la maglietta con lo slogan “We Should All Be Feminists”, ispirata al saggio di Chimamanda Ngozi Adichie. Sotto la sua guida, le vendite di Dior sono cresciute significativamente, passando da €2,2 miliardi nel 2017 a €9,5 miliardi nel 2023.

