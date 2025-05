Piccioli è stato direttore creativo di Valentino dal 2008 al 2024

Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo della maison Balenciaga. Lo riporta il sito web del New York Times. Piccioli è stato direttore creativo di Valentino dal 2008 al 2024.

“Designer affermato e stimato, maestro dell’Haute Couture, Pierpaolo Piccioli porterà la sua visione creativa unica e la sua vasta esperienza a Balenciaga, facendo leva sui punti di forza e sul successo ottenuti dal brand nell’ultimo decennio sotto la direzione creativa di Demna, e in continuità con l’eredità di Cristóbal Balenciaga e della storica Maison parigina”, si legge nella nota del Gruppo kering, di cui la maison Balenciaga fa parte.

Francesca Bellettini, Vice CEO di Kering responsabile dello sviluppo dei marchi, ha dichiarato: “Non potrei essere più felice di dare il benvenuto a Pierpaolo nel Gruppo. È uno dei designer più talentuosi e celebri del momento. La sua maestria nell’alta moda, la sua voce creativa e la sua passione per il savoir-faire lo rendono la scelta ideale per la Maison. Vorrei inoltre ringraziare sinceramente Demna per la visione audace e distintiva che ha portato a Balenciaga negli ultimi dieci anni, plasmando l’identità della Maison nell’era contemporanea. Sono convinta che Pierpaolo e Gianfranco guideranno Balenciaga alla perfezione in questo nuovo importante capitolo della sua straordinaria storia”.

Gianfranco Gianangeli, CEO di Balenciaga, ha aggiunto: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova era in Balenciaga con Pierpaolo. La sua visione creativa prospererà e interpreterà perfettamente l’eredità di Cristóbal Balenciaga, basandosi sulla creatività audace, il ricco patrimonio e la forte cultura della Maison. Con l’esperienza dei nostri team e l’energia creativa dinamica che da sempre anima Balenciaga, non vedo l’ora di scoprire cosa costruiremo insieme.”

Pierpaolo Piccioli ha dichiarato: “Balenciaga è ciò che è oggi grazie a tutte le persone che hanno aperto la strada. In tutte le sue fasi, pur evolvendosi e cambiando costantemente, non ha mai perso di vista i valori estetici della Maison. Quello che ricevo è un marchio pieno di possibilità e incredibilmente affascinante. Devo innanzitutto ringraziare Demna; ho sempre ammirato il suo talento e la sua visione. Non potrei chiedere un passaggio di testimone migliore. Questo mi dà la possibilità di plasmare una nuova versione della Maison, aggiungendo un altro capitolo con una nuova storia. Sono grato per la fiducia che François-Henri, Francesca e Gianfranco mi stanno dando. Fin dall’inizio siamo stati perfettamente in sintonia, e questo è il modo migliore per iniziare qualcosa di nuovo.”

