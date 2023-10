La bellezza al naturale della showgirl canadese alla sfilata di Vivienne Westwood

La bellezza di Pamela Anderson al naturale, senza trucco, alla Paris Fashion Week. La modella, attrice e showgirl canadese, 56 anni, ha mostrato il suo nuovo look nella sfilata di Vivienne Westwood del 30 settembre.

In un’intervista con il magazine Elle, l’ex bagnina di Baywatch ha poi condiviso le ragioni della sua scelta di non truccarsi: ha spiegato di aver smesso di farlo dopo la morte della sua ex truccatrice, Alexis Vogel, nel 2019 in seguito a un cancro al seno. “E da allora, ho sentito, senza Alexis, che è meglio per me non truccarmi”, ha spiegato. Un tempo “ero semplicemente d’accordo con quello che la gente mi diceva di fare” in termini di aspetto, ma adesso scegliere di non truccarsi è “liberatorio e divertente, e anche un po’ ribelle”, ha aggiunto Anderson a Elle.

