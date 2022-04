L'attrice si esibirà infatti per 8 settimane, solo fino al 5 giugno, all'Ambassador Theatre

(LaPresse) Grande successo per Pamela Anderson al suo debutto a Broadway martedì sera. Per un periodo limitato, l’ex star di “Baywatch” interpreterà il ruolo di Roxie Hart nel musical di successo “Chicago”. L’attrice si esibirà infatti per 8 settimane, solo fino al 5 giugno, all’Ambassador Theatre.

