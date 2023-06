Fausto Puglisi: "Ho trovato uno studio in magazzino e mi sono innamorato"

La casa di moda italiana Roberto Cavalli ha lanciato una nuova capsule collection, Wild Leda, presso i famosi grandi magazzini Selfridges di Londra, il primo giugno. Il direttore creativo Fausto Puglisi ha cercato nell’archivio di Cavalli per creare un “nuovo alfabeto” per il marchio e ha trovato un pezzo che il fondatore del marchio aveva dipinto prima di dedicarsi alla moda.

“Roberto dipingeva, ok, prima di fare lo stilista e ho trovato questi jeans con Leda, ‘Leda e il cigno’, che prima era su una gamba, disegnata a mano da lui e su un’altra gamba era stampata. Era solo il campione di uno studio. Quando ho visto questo pezzo nell’archivio, mi sono innamorato perché in quel pezzo c’era quello che mi piace di più, le mie radici italiane e il Rinascimento”. Puglisi ha utilizzato il motivo di Leda e il Cigno nella sua collezione primavera/estate 2023 e ha poi aggiunto alcuni look nella collezione autunno/inverno 2023.

