Supervip sulle sponde del Lago Maggiore

Tutto pronto per la sfilata esclusiva di Louis Vuitton all’Isola Bella a Stresa. Sulle sponde del Lago Maggiore il Women’s Cruise 2024 Show di Nicolas Ghesquiere, attesi 800 supervip per lo show che inizia alle 20.45. Sarà possibile vederlo in diretta streaming Instagram e sul sito di Louis Vuitton, che definisce la perla delle Isole Borromee come un luogo dallo “splendore lussureggiante”.

La lista è blindatissima, Chiara Ferragni ha confermato sui social la sua presenza mentre sugli altri nomi che circolano da giorni (da Shakira a Rihanna, passando per Justin Bieber) non ci sono conferme. L’isola è blindata, mentre il lungolago di Stresa, davanti al Grand Hotel Des Iles Des Borromees, è un viavai di auto di lusso e blindate. Presenti anche polizia e carabinieri a presidiare l’area.

