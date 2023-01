Nomine ai vertici del gruppo Lvmh: a capo di Dior Delphine Arnault

Nomine ai vertici del gruppo della moda e del lusso Lvmh. Delphine Arnault viene nominata Amministratore Delegato di Christian Dior Couture. Pietro Beccari, che guida Christian Dior Couture dal 2018, è stato nominato Presidente e Ceo di Louis Vuitton. Lo rende noto Lvmh in una nota. Beccari succede a Michael Burke che assumerà nuovi incarichi direttamente con Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del gruppo. Charles Delapalme, direttore generale aggiunto di Christian Dior Couture e responsabile delle attività commerciali dal 2018, viene nominato amministratore delegato di Christian Dior Couture.

Stéphane Bianchi, presidente e amministratore delegato della divisione orologi e gioielli, supervisionerà anche la maison Tiffany e Repossi, che entrano a far parte della divisione del gruppo Lvmh. Su Delphine Arnault, figlia del patron Bernard Arnault, nominata Amministratore Delegato di Christian Dior Couture, lo stesso Arnault spiega: “segna la continuazione di una carriera di eccellenza nella moda e nella pelletteria, prima da Christian Dior per dodici anni, poi da Louis Vuitton negli ultimi dieci anni, dove è stata la numero due della Maison, responsabile di tutti i prodotti. Sotto la sua direzione, la desiderabilità dei prodotti è progredita notevolmente, consentendo al marchio di volare da un record all’altro. Il suo occhio acuto e la sua incomparabile esperienza saranno risorse decisive per il continuo sviluppo di Christian Dior”.

Bernard Arnault si è detto anche “felice della promozione di Charles Delapalme presso Christian Dior. Nel Gruppo da diciassette anni, ha avuto una carriera ammirevole. Infatti, dopo diversi anni in Louis Vuitton e Fendi, Charles è responsabile di tutto lo sviluppo internazionale insieme a Pietro Beccari dal 2018, contribuendo fortemente alla crescita della Maison grazie alla sua notevole competenza commerciale e strategica. Charles lavorerà insieme a Delphine per scrivere una nuova pagina nella straordinaria storia della Maison Christian Dior”.

