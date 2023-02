Lo sfogo della modella che vive negli Usa: "Uomo armato vicino scuola di mia figlia"

Momenti di terrore per Bianca Balti, la supermodella lodigiana che vive a Los Angeles e che ha raccontato su Instagram di aver ricevuto una chiamata dalla scuola della figlia in cui veniva avvisata che era in atto un’operazione di polizia nella zona. Per questo motivo, ha spiegato la Balti, i bambini sono stati chiusi nelle rispettive classi. “Questo è il lato meno cool di vivere in America”, ha detto piangendo la top model che ha definito “assurda” la situazione. Poi, in altre due storie, ha rassicurato i suoi follower spiegando che l’allarme era rientrato e la bambina stava bene: “C’era un uomo armato nel quartiere”.

