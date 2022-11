La supermodella ironizza su Instagram sulla norma anti-raduni varata dal governo Meloni

Proseguono le polemiche sul decreto “anti-rave” emanato dal governo Meloni. L’ultima celebrità a esprimersi contro la norma è la supermodella Bianca Balti, che in un post su Instagram scrive: “Con tutti i rave a cui sono stata sarei ancora dentro con l’ergastolo. Il decreto rende illegale qualunque raduno con più di 50 persone che sia ritenuto dalle autorità pericoloso. Non specifica raduno musicale perciò persino politico o sindacale. Qualcosa che non esiste nemmeno in Russia. Il prossimo decreto cosa? Caspita il mondo va avanti e l’Italia torna indietro“. La top model ha anche postato alcune foto di raduni a cui aveva preso parte da ragazza.

