La Robotica e il Machine Learning applicate a una sneaker: il gruppo E-Novia lancia Wahu con una campagna di raccolta fondi

Per la prima volta la Robotica e il Machine Learning (tecnologia w-lift™) sono applicate a una scarpa. Il gruppo E-Novia lancia le calzature firmate WAHU che consentono di stare in piedi tutto il giorno mentre le suole si adattano al corpo che le indossa: l’obiettivo è quello di ridurre al minimo l’affaticamento dovuto alla camminata.

E’ possibile provare le sneaker intelligenti aderendo a una campagna di raccolta fondi attraverso la piattaforma americana Kickstarter, che ha avuto immediato successo raggiungendo l’obiettivo di €20.000 in meno di 12 ore. L’operazione ha lo scopo di testare la ricettività del mercato per un prodotto altamente innovativo e di verificare le metriche di marketing per il lancio sui mercati internazionali.

Disegnata e prodotta in Italia per chi cammina e sta in piedi molte ore, WAHU segna una rivoluzione nel mondo delle calzature. Puoi scegliere tra 3 livelli di ammortizzazione differenti, semplicemente in base come ti senti. Le scarpe impareranno come incrementare il supporto per i tuoi piedi e la sensazione di sollievo di cui hai bisogno.

“Dopo aver lavorato per anni sulla mobilità elettrica e aver studiato le abitudini di camminata delle persone che lavorano e si muovono in città, ci è venuta l’idea di sviluppare delle calzature altamente comode (per camminare tutto il giorno) e fortemente personalizzabili dall’utente”, afferma Cristina Russi, co-fondatrice di WAHU e Innovation Manager nel mondo della mobilità elettrica con oltre 10 progetti alle spalle.

Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia brevettata, w-lift™, che sfrutta i flussi d’aria e la loro pressione per creare uno strato d’aria tra i piedi e il suolo. È composta da un sistema pneumatico integrato nella suola, sensori e algoritmi di apprendimento automatico. Tramite la relativa app WAHU, gli utenti possono interagire con le loro scarpe e saperne di più sulle proprie abitudini di camminata, a ogni passo.

Lo strato d’aria delle calzature WAHU dona ai tuoi piedi una sensazione di sollievo che non si riscontra in nessun’altra tecnologia sul mercato. “Sembra quasi un’esperienza di elevazione”, prosegue Cristina.

WAHU (2019) è una Tech Startup con sede a Milano focalizzata sulla creazione di dispositivi indossabili per tutti i giorni che cambiano le regole del gioco, consentendo alle persone di concentrarsi maggiormente sui propri obiettivi ottenendo il miglior supporto per raggiungerli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata