Lo stilista stroncato da un cancro a 41 anni

E’ morto a soli 41 anni Virgil Abloh, direttore artistico di Louis Vuitton uomo, primo afromericano a ricoprire il ruolo per la prestigiosa maison. “Siamo tutti scioccati dopo questa terribile notizia”, si legge nella nota firmata da Bernard Arnault, patron della holding del lusso LVMH di cui fa parte Louis Vuitton. “Virgil non sono era uno stilista geniale, un visionario, ma era anche un uomo con un’anima bellissima e una profonda saggezza”. Secondo quanto precisa la famiglia in una dichiarazione affidata all’account Instagram dello stilista, Abloh era malato di angiosarcoma cardiaco, una rara forma di cancro che provoca un tumore al cuore. Aveva fondato a Milano il marchio Off-White, di cui era ad e nella sua folgorante carriera aveva collaborato con Knaye West per la linea di moda del rapper Yeezy.

