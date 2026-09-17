Brad Pitt in mimetica alla prima del suo film ‘Heart of the Beast’ a Franklin in Tennessee – Le foto

Brad Pitt si è presentato in mimetica alla prima del suo nuovo film ‘Heart of the Beast’ in Tennessee. Si è trattato della prima mondiale della pellicola, molto attesa, in cui il divo di Hollywood è protagonista al fianco di un cane-eroe. Si tratta di un thriller di sopravvivenza, diretto da David Ayer e scritto da Cameron Alexander. Pitt è anche produttore del film.