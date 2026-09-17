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giovedì 17 settembre 2026

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Brad Pitt in mimetica alla prima del suo film ‘Heart of the Beast’ a Franklin in Tennessee – Le foto

Brad Pitt in mimetica alla prima del suo film ‘Heart of the Beast’ a Franklin in Tennessee – Le foto
Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon alla prima mondiale di “Heart of the Beast” al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (AP Photo/George Walker IV)
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Brad Pitt in mimetica alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (Foto AP/George Walker)
Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (AP Photo/George Walker IV)
Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (AP Photo/George Walker IV)
Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (AP Photo/George Walker IV)
Brad Pitt in mimetica alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (Foto AP/George Walker)
Brad Pitt in mimetica alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (Foto AP/George Walker)
Brad Pitt in mimetica alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (Foto AP/George Walker)
Brad Pitt in mimetica alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (Foto AP/George Walker)
Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon alla prima mondiale di "Heart of the Beast" al FirstBank Amphitheater a Franklin in Tennessee (AP Photo/George Walker IV)

Brad Pitt si è presentato in mimetica alla prima del suo nuovo film ‘Heart of the Beast’ in Tennessee. Si è trattato della prima mondiale della pellicola, molto attesa, in cui il divo di Hollywood è protagonista al fianco di un cane-eroe. Si tratta di un thriller di sopravvivenza, diretto da David Ayer e scritto da Cameron Alexander. Pitt è anche produttore del film.

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