La ‘Dolce Vita’ torna in via Veneto, nasce il distretto del cinema e dell’audiovisivo

“Con la dodicesima edizione del MIA prende avvio in via Veneto la costruzione di un ‘distretto industriale’ per supportare le attività di networking e lo scambio tra produttori italiani ed esteri del cinema e dell’audiovisivo. Si tratta di un progetto ideato e a lungo caldeggiato da Apa e Anica che vede la luce per la prima volta quest’anno, anche grazie alla collaborazione con l’assessorato Grandi eventi di Roma e la rete degli hotel della storica via de ‘La Dolce vita’”. Così in una nota congiunta Chiara Sbarigia e Alessandro Usai, rispettivamente presidente Apa (Associazione produttori audiovisivi) e presidente Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive), a margine della presentazione della dodicesima edizione del Mia (Mercato internazionale dell’audiovisivo), dal 19 al 23 ottobre a Roma.I presidenti di Apa e Anica hanno sottolineato come il progetto sia realizzato grazie al finanziamento ultradecennale dei “partner storici del MIA”, che hanno sostenuto con convinzione fin dalla prima edizione il mercato, primo e unico evento industry nazionale, e che hanno al contempo accompagnato le imprese del cinema e dell’audiovisivo nell’internazionalizzazione.

In particolare i Presidenti hanno ringraziato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; l’ICE-Agenzia per la promozione e internazionalizzazione; il Ministero della Cultura; la Fondazione Roma Lazio Film Commission e la Regione Lazio. “I professionisti del cinema e dell’audiovisivo avranno a disposizione per i loro meeting un sistema di luoghi unici e simbolici, entrati nell’immaginario collettivo, che grazie a questo progetto torneranno a vivere – proseguono Sbarigia e Usai -. Siamo convinti che, come avviene in tutti i maggiori mercati del cinema e dell’audiovisivo europei, la creazione di un asse geografico capace di unire il prestigio di un importante museo come Palazzo Barberini e l’eccellenza dell’ospitalità romana, faciliterà una più chiara articolazione delle attività del mercato e le relazioni tra i partecipanti al Mia”.