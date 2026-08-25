Home > Spettacoli > Cinema > Fabio Grossi, è morto a 68 anni l’attore e regista: era il compagno di Leo Gullotta

È morto Fabio Grossi, attore e regista, compagno di Leo Gullotta. Grossi aveva 68 anni. Dopo il suo debutto al cinema nel 1981 nel film ‘Mia moglie torna a scuola’, ha preso parte a numerosi film della commedia sexy, tra cui ‘I fichissimi’ di Carlo Vanzina, ‘Pierino contro tutti’, ‘I carabbimatti’, ‘L’onorevole con l’amante sotto il letto’. In tv ha partecipato a diversi programmi televisivi, debuttando nel 1980 con Giancarlo Nicotra nel programma ‘Black Out’, proseguendo con ‘Signori si parte’, ‘Happy Circus’, ‘Che fai… ridi?!’, ‘Sotto le stelle’, ‘Crazy Boat’, ‘Candid Camera Show’ e molti altri.

Grossi ha lavorato nel teatro prima come attore e poi anche come regista. Nel 2000 a Roma ha scritto e diretto per il Piccolo Eliseo uno spettacolo sulla tragedia di Edipo e Giocasta dal titolo ‘Figlio di madre vedova’. Nel giugno 2003 ha messo in scena lo spettacolo ‘Lapilli – Suoni e voci dall’isola’, con protagonista Leo Gullotta. Per la stagione teatrale 2005/2006 ha curato la regia de ‘L’uomo, la bestia e la virtù’ di Luigi Pirandello con Gullotta per il Teatro Eliseo. Nell’estate 2010 ha firmato la regia de ‘Le allegre comari di Windsor’ di William Shakespeare, che ha visto Gullotta nelle vesti di Falstaff. Nel 2012, prodotto con il Teatro Stabile di Catania, ha diretto ‘Sogno di una notte di mezza estate’ con Gullotta.