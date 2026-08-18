Fast and Furious, Vin Diesel abbraccia la figlia di Paul Walker alla reunion per i 25 anni della saga

Il cast del classico delle corse clandestine “The Fast and the Furious” ha festeggiato lunedì il 25° anniversario del primo film in occasione di una proiezione a Los Angeles. La saga di “Fast” segue un gruppo di piloti di corse clandestine provenienti da diversi contesti sociali che si uniscono fino a formare una famiglia. Tra i presenti il protagonista Vin Diesel, il coprotagonista Tyrese Gibson e Michelle Rodriguez, che interpreta Letty Ortiz. C’era anche Meadow Walker, figlia del compianto Paul Walker, morto nel 2013 in un incidente stradale.
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