Morta l’attrice Silvia Monti, moglie di Carlo De Benedetti

Lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 80 anni Silvia Monti, attrice attiva nel cinema e nella televisione nella prima metà degli anni Settanta. Moglie del fondatore di Porto Rotondo Luigi Donà dalle Rose, in seconde nozze sposò l’imprenditore Carlo De Benedetti.
Il suo debutto al cinema nel 1969 con una piccola parte in “Fräulein Doktor” di Alberto Lattuada. Nello stesso anno partecipò anche a film come “Metti, una sera a cena”, “Il cervello” e “Sai cosa faceva Stalin alle donne?”.
Negli anni successivi ottenne ruoli importanti in diverse pellicole di successo, tra cui “Il corsaro nero”, “Una lucertola con la pelle di donna” e “Giornata nera per l’ariete“, ottimo thriller con protagonista Franco Nero.
La carriera prosegue con film come “Sono stato io!”, “Finché c’è guerra c’è speranza” di Alberto Sordi e “Milano: il clan dei calabresi”. Nonostante il crescente successo, nel 1974 decise sorprendentemente di abbandonare il mondo del cinema.