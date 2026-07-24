Johnny Depp vestito da Scrooge è protagonista al Comic-Con di San Diego

Johnny Depp star del Comic-Con di San Diego in occasione dell’apertura della più grande convention di cultura pop del Paese. L’attore si presentato vestito da Ebenezer Scrooge e ha esaltato i partecipanti al Comic-Con promuovendo il film “Ebenezer”, in uscita il 13 novembre. Depp, vestito con un soprabito e un cappello a cilindro, è emerso dalla vetrina di un negozio nel centro di San Diego, ricoperta di finta neve e contrassegnata dall’insegna “Scrooge and Marley”. Poi ha sbraitato e inveito, strappando fiori, lanciando occhiatacce a un fan vestito da Willy Wonka (il personaggio interpretato da Depp) e gridando: “Fate smettere tutto questo!”.

Diretto da Ti West, “Ebenezer” vede nel cast anche Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes e Charlie Murphy, insieme a Tramell Tillman e Ian McKellen.