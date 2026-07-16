Sharon Stone a Roma: “Imparare a usare l’IA, la dignità umana non è un algoritmo”

Sharon Stone è oggi a Roma, dove in Campidoglio ha preso parte a una cerimonia sulla pace e il disarmo nell’era dell’Intelligenza artificiale e del nucleare promossa dal Global Nobel Laureates Assembly. “Penso sia importante comprendere che la dignità umana non è un algoritmo. Dobbiamo comportarci di conseguenza. Le stesse cose che diciamo ai nostri figli quando vanno all’asilo si applicano a noi quando diventiamo dei “bambini grandi””, ha detto l’attrice statunitense a margine della cerimonia.

Alla domanda sulla guerra contro l’Iran, Stone obietta: “Nessuno ha bisogno della mia opinione per sapere cosa sia giusto e cosa sia sbagliato”. La rivoluzione dell’IA è già tra noi, come superare la tempesta? “Allo stesso modo in cui abbiamo superato l’imparare a guidare un’auto, l’imparare a usare il computer, a usare il telefono fisso, a usare il cellulare: con un po’ di rispetto e un po’ di dignità”, prosegue l’attrice di Hollywood, sottolineando che “la dignità umana non è un algoritmo. Dobbiamo comportarci esattamente nello stesso modo in cui diciamo di fare ai nostri figli. Dobbiamo essere il riflesso del modo in cui vogliamo che si comportino i nostri figli, non in un altro modo, non in un modo intollerabile, ma esattamente come diciamo a loro di comportarsi. Sono qui per parlare come una madre: comportati in modo tale che tua madre possa essere fiera di te.

Tornando alla guerra, che ruolo può avere l’arte e il cinema? “Credo che l’artista si muova partendo da una prospettiva di innocenza, e penso sia fondamentale non perdere la nostra innocenza, perché è proprio da lì che nasce il bene: la gentilezza, la decenza, la generosità, l’eleganza dello spirito, il tocco della grazia. Tutto questo deriva dall’innocenza e dalla nostra stessa dignità umana. Un messaggio per Trump? Sii il tipo di persona di cui la madre che avresti voluto avere potrebbe essere fiera”, al pari della sua idea di femminilità: “Sii solo una buona donna. Sii una persona amorevole. Sii una persona perbene“.