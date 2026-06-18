Spider-Man, Brand New Day dal 29 luglio al cinema: ecco il trailer ufficiale

Dal 29 luglio al cinema Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland protagonista nel ruolo di Peter Parker / Spider-Man. Il film è diretto da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) e nel cast, oltre a Tom Holland (la saga di Spider-Man e Avengers, Uncharted, Odissea), ci sono Zendaya (Dune, Euphoria, Challengers, Odissea, la saga di Spider-Man), Sadie Sink (The Whale, Stranger Things), Jacob Batalon (la saga di Spider-Man, La profezia del male) Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead), Tramell Tillman (Scissione, Mission: Impossible – The Final Reckoning), Michael Mando (Better Call Saul) e Mark Ruffalo (The Avengers, Povere creature!, Crime 101: La strada del crimine).