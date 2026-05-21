Cannes 2026, Cantona parla del documentario sulla sua vita: "È stato fantastico"

“È stato fantastico”. Racconta così la realizzazione del documentario sulla sua vita l’ex calciatore francese Eric Cantona, insieme al regista David Tryhorn, che ringrazia: “Hai fatto un lavoro bellissimo, grazie”. La stella del Manchester United, che ha appeso le scarpette al chiodo a soli 30 anni per poi dedicarsi al cinema, è a Cannes per presentare il documentario al Festival del Cinema 2026. “Quando è arrivato in Inghilterra all’inizio degli anni ’60 era come una figura aliena”, dice di lui Tryhorn. E per il suo ex allenatore ai Red Devils, Alex Ferguson, Cantona riserva parole di grande riconoscenza: “Ferguson è il tipo di persona che sa gestire qualsiasi tipo di personalità, mi ha aiutato moltissimo a esprimermi. E abbiamo vinto dei trofei grazie a lui. È un esempio perfetto per chi vuole diventare allenatore”.