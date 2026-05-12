Cannes 2026, al via la 79esima edizione del Festival: i film in gara e la giuria

Si alza il sipario su Cannes 2026: 12 giorni di anteprime mondiali a ritmo serrato, che culminano il 23 maggio con l’assegnazione della Palma d’Oro, il massimo riconoscimento del festival e uno dei premi più prestigiosi dell’industria cinematografica. La 79esima edizione del festival del cinema della Costa Azzurra ospiterà alcuni dei film più attesi dell’anno, in un susseguirsi di red carpet e prime mondiali di grande richiamo. Si parte martedì con ‘La Vénus électrique‘ di Pierre Salvadori, film d’apertura fuori concorso del Festival, che in questa edizione non vede film italiani in concorso. Le nuove pellicole del regista polacco Paweł Pawlikowski, dello scrittore e regista giapponese Ryusuke Hamaguchi e dello spagnolo Pedro Almodóvar saranno presentati in anteprima sulla Croisette, dove quest’anno gli studi di Hollywood sono poco presenti. Tra le star attese sul red carpet, Scarlett Johansson, Adam Drive, Rami Malek, Kristen Stewart, Woody Harrelson, Julianne Moore, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Cate Blanchett e John Travolta, che debutta come regista con ‘Volo notturno per Los Angeles’.

I membri della giuria di Cannes

Nomi di eccezione per la giuria 2026, che oggi ha tenuto una conferenza stampa: il sudcoreano Park Chan-wook, regista di ‘No Other Choice’ è il presidente, e con lui ci sono altri otto membri, tra cui Demi Moore, Chloé Zhao e Stellan Skarsgård. “L’arte è in parte espressione, quindi se iniziamo ad autocensurarci credo che soffochiamo il vero cuore della nostra creatività, che è proprio il luogo in cui possiamo scoprire la verità e le risposte”, è stata la risposta di Moore in conferenza stampa a chi le ha chiesto se parlare liberamente di politica possa essere dannoso per l’industria cinematografica. E sul rapporto tra politica e arte nel cinema si è espresso anche Parck: “Penso che sia un concetto strano ritenere che siano in conflitto tra loro”, ha detto tramite un traduttore. “Solo perché un’opera d’arte contiene una dichiarazione politica, non dovrebbe essere considerata nemica dell’arte. Allo stesso tempo, solo perché un film non fa una dichiarazione politica, non dovrebbe essere ignorato. Anche se dovessimo fare una brillante dichiarazione politica, se non fosse espressa in modo sufficientemente artistico, sarebbe solo propaganda. Quindi quello che voglio dire è che arte e politica non sono concetti in conflitto tra loro; purché siano espressi artisticamente, hanno valore”.

Demi Moore alla 79esima edizione del Festival di Cannes. (AP Photo/Andreea Alexandru)

Associated Press / LaPresse

Insieme a Park e Moore, che aveva partecipato due anni fa al festival con ‘The Substance’, in giuria ci sono l’attrice irlandese Ruth Negga (‘Loving’, ‘Passing”); la regista e sceneggiatrice belga Laura Wandel (“Playground”); il regista e sceneggiatore cileno Diego Céspedes (“The Mysterious Gaze of the Flamingo”); l’attore ivoriano Isaach de Bankolé (“Muganga”); lo sceneggiatore irlandese-scozzese Paul Laverty (“Il vento che accarezza l’erba” e “Io, Daniel Blake” di Ken Loach); la regista vincitrice dell’Oscar Chloé Zhao (“Hamnet”); e l’attore svedese Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”, “Mamma Mia”).

Alcuni dei membri della giuria di Cannes 2026: da sinistra Laura Wandel, il presidente Park Chan-wook, Chloé Zhao, Demi Moore e Ruth Negga. (AP Photo/John Locher)

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L’Italia fuori concorso

Nessun film italiano in concorso, ma l’Italia compare nel festival: il restauro di ‘Metti, una sera a cena’ di Dario Argento sarà presentato il 18 maggio nella sezione Cannes Classics e per la stessa rassegna il 16 maggio verrà proiettato il documentario ‘Vittorio De Sica – La vita in scena’ del regista italiano Francesco Zippel. Attori italiani fanno la loro comparsa in cast di film stranieri in concorso: è il caso di Monica Bellucci nel film ‘Histoires de la nuit’, che sarà presentato nella serata finale. Scene romane sugli schermi con ‘Roma Elastica’ di Bertrand Mandico, con Isabella Ferrari, Maurizio Lombardi, Martina Scrinzi, Ornella Muti, Franco Nero, Michele Bravi, Alessio Gallo, Tea Falco e Ondina Quadri nel cast, verrà proiettato nella sezione Midnight Screenings.

‘La Vénus électrique’ per la serata di apertura

I festeggiamenti iniziano oggi con il film della serata di apertura, ‘La Vénus électrique’, una commedia d’epoca francese, e la consegna di una Palma d’Oro onoraria al regista de ‘Il Signore degli Anelli’, Peter Jackson. Ha fatto un gran parlare di sé la quasi totale mancanza di Hollywood nella rassegna di quest’anno. Mentre blockbuster come ‘Top Gun: Maverick’ e ‘Elvis’ hanno fatto la loro comparsa nelle edizioni precedenti, quest’anno i film delle major sono stati scoraggiati dalla possibilità di un’accoglienza tiepida o dall’alto costo di far arrivare le star di prima grandezza in Costa Azzurra. La cosa più vicina presente nel programma di Cannes è una celebrazione dell’anniversario di ‘Fast & Furious’.