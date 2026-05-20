Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic sul red carpet a Cannes 2026

Eleganza minimal e glamour contemporaneo per Laila Hasanovic al Festival di Cannes 2026. La modella danese, compagna di Jannik Sinner, ha catturato l’attenzione sul red carpet della première di “Bitter Christmas”, il nuovo film di Pedro Almodóvar in concorso alla Croisette. Sul tappeto rosso il regista spagnolo era accompagnato dal cast del film, tra cui Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia e Rossy de Palma. Per l’occasione Hasanovic ha scelto un look firmato Genny, tratto dalla collezione Spring-Summer 2026 disegnata da Sara Cavazza Facchini. Un abito a bustino dalla linea sirena, realizzato in tessuto fluido e impreziosito da un ampio volant in organza sullo scollo a cuore, ispirato ai petali di un’orchidea, simbolo storico della maison. Sul tappeto rosso anche Pedro Almodóvar insieme al cast del film, tra cui Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia e Rossy de Palma.