Javier Bardem: “Trump, Putin e Netanyahu maschi tossici che causano migliaia di morti”

L’attore premio Oscar Javier Bardem ha attaccato i leader mondiali Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu per “comportamento maschile tossico che provoca migliaia di morti”. Parlando in conferenza stampa a Cannes dove è in concorso con il film di Rodrigo Sorogoyen candidato alla Palma d’Oro ‘El Ser Querido’, Bardem ha collegato questo comportamento alle guerre in Iran, a Gaza e in Ucraina. Ha ricordato anche la violenza di genere in Spagna, dove in media due donne vengono uccise ogni mese dagli ex partner. “Uccidiamo donne perché alcuni uomini pensano di possederle, e lo stesso problema riguarda anche Trump, Putin e Netanyahu,” ha detto Bardem.