Cannes 2026, zero film italiani per la Palma d’Oro

Nessun film italiano è in lizza per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026. La 79/a edizione della kermesse è in programma dal 12 al 23 maggio. Fino all’ultimo, durante la conferenza stampa ufficiale a Parigi, si è sperato nella presenza in lista di Nanni Moretti con ‘Succederà stanotte’. Il delegato generale Thierry Fremaux ha fatto sapere che è stato svelato il 95% dei film, questo perché alcuni titoli si aggiungeranno la prossima settimana. La giuria del Concorso sarà presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sudcoreano Park Chan-wook. L’anno scorso a Cannes 2025 a vincere la Palma d’oro era stato il regista iraniano Jafar Panahi per il suo film ‘Un simple accident’.

Tra i film in concorso ‘Amarga Navidad’ di Pedro Almodovar, ‘El Ser Querido’ (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, ‘Fjord’ del romeno Cristian Mungiu, il russo Andrey Zvyagintsev con ‘Minotaur’, Hirokazu Kore-eda con il dramma famigliare distopico ‘Sheep in the Box’, Pawel Pawlikowski con ‘Fatherland’ e ‘Moulin’ di Lazlo Nemes.

Sanchez: “Tre film spagnoli in lizza Palma d’Oro, facciamo storia”

Per la prima volta nella storia del Festival di Cannes, tre film spagnoli sono in lizza per la Palma d’Oro, si tratta di ‘Amarga Navidad’ di Pedro Almodóvar, ‘El ser querido’ di Rodrigo Sorogoyen, e ‘La bola negra’ di Javier Calvo e Javier Ambrossi. Un traguardo che i media iberici hanno definito un grande successo e che è stato celebrato anche dal premier Pedro Sanchez. “Il nostro cinema fa la storia a Cannes! Almodóvar, Sorogoyen e Los Javis si contenderanno la Palma d’Oro in questa 79esima edizione. Dall’istituzione del premio nel 1955, mai prima d’ora così tanti film spagnoli hanno gareggiato. Complimenti per questo talento!”, ha scritto il leader socialista su X.

¡Nuestro cine hace historia en Cannes!



Almodóvar, Sorogoyen y Los Javis competirán por la Palma de Oro esta 79 Edición. Desde la creación del premio en 1955 nunca han competido tantas películas españolas.



Bravo por tanto talento. https://t.co/Qs72pS2vzx — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 9, 2026

Partecipazione Rai Cinema in tre coproduzioni internazionali

Tra i primi annunci fatti oggi dal Festival di Cannes, tre film coinvolgono Rai Cinema in coproduzioni internazionali. Nella Selezione ufficiale del 79° Festival di Cannes è presente in Concorso il nuovo film di Arthur Harari, L’inconnue (La sconosciuta). Nella sezione Un Certain Regard, Congo boy di Rafiki Fariala. In Séances de Minuit, Roma elastica di Bertrand Mandico. Si aggiunge inoltre in Cannes Première ‘La troisieme nuit’ di Daniel Auteuil, di cui Rai Cinema curerà la distribuzione in Italia.

La partecipazione di Rai Cinema in coproduzioni internazionali è la conferma di un impegno concreto in modelli produttivi globali. Essere partner al fianco di importanti società di produzione straniere rappresenta un’apertura verso nuovi linguaggi e talenti, e un rafforzamento dell’attività anche nei mercati esteri. E la selezione al Festival di Cannes, una delle vetrine più prestigiose al mondo, consolida la validità di un percorso che guarda con convinzione oltre i confini nazionali. Rai Cinema accompagna ancora una volta al Festival di Cannes il regista e sceneggiatore Premio Oscar Arthur Harari, stavolta in Concorso con il film ‘L’inconnue’, con protagonisti Léa Seydoux e Niels Schneider. Rai Cinema, sempre insieme al partner produttivo Ascent Film, aveva contribuito a produrre anche il precedente film di Arthur Harari, Onoda – 10.000 notti nella giungla, presentato proprio a Cannes nella 74ª edizione del Festival, come film di apertura di Un Certain Regard.

Di seguito, nel dettaglio, i film coprodotti da Rai Cinema, fin qui annunciati dal Festival di Cannes: (concorso) ‘L’inconnue’, regia di Arthur Harari produzione: bathysphere, To Be Continued, Ascent Film con Rai Cinema, in coproduzione con Pathé, France 2 Cinéma, Logical Content Ventures. Nel cast Léa Seydoux, Niels Schneider. Distributore italiano Adler Entertainment; ‘Un certain regard’; (sezione Un certain regard) ‘Congo boy’ regia di Rafiki Fariala. Produzione: Karta Film, Makongo Films, Unité, Kiripifilms in collaborazione con Rai Cinema (sezione séances de minuit) ‘Roma elastica’ regia di Bertrand Mandico, produzione Atelier de Production, Dugong Films e REdibis Film in collaborazione con Rai Cinema. Nel cast Marion Cotillard, Noémie Merlant, Martina Scrinzi, Agnese Claisse, Isabella Ferrari, Maurizio Lombardi, Milutin Dapcevic, Josephine Thiesen, Michele Bravi, Alessio Gallo, Ondina Quadri, Tea Falco, Zlatko Buric, con la straordinaria partecipazione di Ornella Muti e l’amichevole partecipazione di Franco Nero. (Cannes Premiere) ‘La troisieme nuit’ per la regia di Daniel Auteuil. Nel cast Antoine Reinartz, Gregory Gatebois, Daniel Auteuil.