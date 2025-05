Il regista è una figura simbolo del dissenso in Iran, ha realizzato il film basandosi sui racconti raccolti durante la sua prigionia

La Palma d’Oro al 78° Festival di Cannes è andata al regista iraniano Jafar Panahi per il suo film Un simple accident. Nel consegnare il premio, l’attrice e produttrice Cate Blanchett, commossa, ha ricordato quanto “il cinema sia un luogo dove possiamo confrontarci, discutere. Il cinema è vita“. Il regista Panahi è figura simbolo del dissenso in Iran, ha realizzato il film dopo anni di censura e repressione: per 15 anni gli è stato vietato di lasciare l’Iran ed è stato in carcere. Un simple accident nasce proprio dai racconti raccolti durante la sua detenzione. La trama: un uomo riconosce l’aguzzino che aveva incontrato in carcere e si vendica. Nel cast del film Madjid Panahi, Ebrahim Azizi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari. “La cosa più importante è la libertà del nostro Paese. Credo che sia il momento per chiedere a tutti gli iraniani che sono nel mondo: mettiamo da parte problemi, le differenze”. È stato il commosso appello del regista iraniano sul palco.

Cannes 2025, blackout minaccia la cerimonia di chiusura

La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes è cominciata dopo un grave blackout che ha colpito il sud-est della Francia, sospettato come un incendio doloso. La cerimonia e la premiazione sono proseguite come previsto anche durante il blackout di diverse ore, grazie a un’alimentazione elettrica alternativa. Poche ore prima dell’arrivo delle star sul tappeto rosso, la corrente è stata ripristinata.

Gli altri vincitori

Il Grand Prix, il secondo premio più ambito del Festival, è andato a Sentimental Value del norvegese Joachim Trier. Il premio di Miglior Regia va a Kleber Mendonça Filho per O Agente Secreto. Miglior Attore Wagner Moura per L’agente segreto, Migliore Attrice Nadia Melliti per La petite dernière. Premio speciale all’unanimità della giuria a Resurrection di Bi Gan, film cinese costruito su piani sequenza. Nessun premio per l’unico film italiano in lizza, Fuori di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna.

