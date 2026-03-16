Oscar, ‘Una battaglia dopo l’altra’ miglior film e miglior regia a Paul Thomas Anderson

La notte degli Oscar incorona ‘Una battaglia dopo l’altra’, che vince il premio come miglior film battendo ‘Sinners-I Peccatori’, l’altro grande favorito della vigilia. Il film di Paul Thomas Anderson, premiato per la miglior regia, ha portato a casa complessivamente sei statuette, compresa quella per il miglior attore non protagonista (Sean Penn, che ha disertato la cerimonia), la miglior sceneggiatura non originale, il montaggio e, prima volta in assoluto nella storia degli Oscar, il casting.

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Michael B. Jordan e Jessie Buckley migliori attori protagonisti

Michael B. Jordan, interprete con il doppio ruolo dei fratelli gemelli Smoke e Stack in ‘Sinners-I Peccatori‘, ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista. Battuto l’altro grande favorito della vigilia, Timothée Chalamet per il suo ‘Marty Supreme’. Il premio di miglior attrice protagonista è andato invece all’irlandese Jessie Buckley per la sua interpretazione in ‘Hamnet-Nel nome del figlio’ diretto da Chloe Zhao.

‘Sentimental Value’ miglior film internazionale

‘Sentimental Value’, film norvegese diretto da Joachim Trier, ha vinto l’Oscar per il miglior film internazionale. Sul palco, citando lo scrittore americano James Baldwin, il regista ha detto che “tutti gli adulti sono responsabili per tutti i bambini”, aggiungendo di “non votare per i politici che non lo accettano”.

Autumn Durald Arkapaw prima donna a vincere premio miglior fotografia

Autumn Durald Arkapaw entra nella storia diventando la prima donna a vincere l’Oscar per la miglior fotografia per ‘Sinners-I Peccatori’. E’ anche la prima donna di colore a esser nominata per questa categoria. Nel suo discorso di ringraziamento ha omaggiato le donne che lavorano nel mondo del cinema facendo alzare in piedi le donne presenti in sala.