Oscar, trionfo per ‘Una battaglia dopo l’altra’ – La serata in 10 foto

‘Una battaglia dopo l’altra‘ ha trionfato nella notte degli Oscar aggiudicandosi sei statuette, tra le quali miglior film e miglior regia a Paul Thomas Anderson, e anche il miglior attore non protagonista, Sean Penn, che però era assente alla cerimonia. Miglior attore protagonista Michael B. Jordan per ‘Sinners’, film che ha ottenuto quattro premi a fronte del numero record di candidature, ben 16. Miglior attrice protagonista Jessie Buckley in ‘Hamnet’. Ecco una sintesi della serata più attesa di Hollywood in 10 foto.