‘Una battaglia dopo l’altra‘ ha trionfato nella notte degli Oscar aggiudicandosi sei statuette, tra le quali miglior film e miglior regia a Paul Thomas Anderson, e anche il miglior attore non protagonista, Sean Penn, che però era assente alla cerimonia. Miglior attore protagonista Michael B. Jordan per ‘Sinners’, film che ha ottenuto quattro premi a fronte del numero record di candidature, ben 16. Miglior attrice protagonista Jessie Buckley in ‘Hamnet’. Ecco una sintesi della serata più attesa di Hollywood in 10 foto.
Oscar, trionfo per ‘Una battaglia dopo l’altra’ – La serata in 10 foto
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