Oscar 2026, Sean Penn vince la statuetta ma diserta la cerimonia: è a Kiev da Zelensky

Sean Penn ha vinto il premio di miglior attore non protagonista agli Oscar 2026. L’artista statunitense, tuttavia, non è andato al Dolby Theatre di Los Angeles per ritirare l’ambita statuetta in quanto si trova a Kiev, in Ucraina. Proprio oggi il 65enne di Santa Monica è stato ripreso a colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due si sono già incontrati diverse volte in passato con il divo di Hollywood che in una di queste occasioni aveva regalato a Zelensky uno dei suoi Oscar come simbolo di fede nella resistenza di Kiev. Da parte sua il leader ucraino aveva insignito Penn con l’Ordine al Merito di 3° grado.

Sean Penn in Ucraina e il docufilm su Zelensky

Nel 2021 l’attore e regista aveva visitato un villaggio distrutto dalle forze armate russe vicino al mare d’Azov e le posizioni dei militari ucraini, che si trovavano non lontano dalla linea del fronte con i separatisti sostenuti da Mosca nella regione di Donetsk. A febbraio 2023, invece, aveva presentato al Festival del cinema di Berlino ‘Superpower’, docufilm sul presidente ucraino e sulla resistenza di Kiev all’invasione russa. “Questo non è un film imparziale perché questa guerra non è ambigua. Non avremmo consentito al nostro film di fare da palco per un inganno palese”, aveva dichiarato in conferenza stampa.