Oscar 2026, Michael B. Jordan miglior attore: “Sogna in grande. Sii gentile”

Michael B. Jordan ha vinto l’Oscar 2026 come miglior attore protagonista per ‘I Peccatori – Sinners’, pellicola diretta da Ryan Coogler, in cui interpreta i gemelli Smoke e Stack. Accolto da una standing ovation al Dolby Theatre di Hollywood, l’attore ha dedicato il premio alla madre e alla sua famiglia.

“È qualcosa su cui mi sono sempre concentrato, stavo cercando di fare il lavoro – ha detto -. Mio padre mi diceva sempre di non aspettarti che ti venga dato nulla. Sai, fai il lavoro, lo sai, e tutto il resto si risolverà da solo. E sai che c’è un egoismo nel capire che nel tuo mestiere, nel tuo settore, questo è l’apice. E questo è il nostro standard di settore è ciò a cui diamo valore in grande stile, quella competitività, lo vuoi. Ma allo stesso tempo, ciò che è per te è per te. E non puoi togliere le benedizioni di nessuno a nessun altro. Quindi è come se percorressi la mia strada e cercassi solo di restarne bloccato. Quindi incoraggerei altri attori e altri artisti, non importa quale sia il loro mezzo, a cercare di tenerlo a mente e ad essere onesti e sinceri e semplicemente, Sai, fai, sai, sogna in grande, amico. Sai, sogna in grande e sii gentile, fratello, sii onesto”.