Oscar 2026, dalle star di Hollywood gli appelli alla pace e al cessate il fuoco in Medio Oriente

I grandi del cinema si sono riuniti a Los Angeles per la cerimonia degli Oscar 2026, ma molte star hanno colto l’occasione per affrontare le attuali questioni globali. Numerosi sono stati gli appelli per la fine della guerra in Iran e una riflessione sui recenti cambiamenti nel panorama geopolitico.

La star di “Non è un paese per vecchi” e di “Skyfall”, Javier Bardem, portava una spilla sul bavero della giacca per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente. “Questo è lo stesso distintivo che ho usato nel 2003, 23 anni fa, con la guerra illegale in Iraq. Ed eccoci qui nella stessa posizione, liberare la Palestina e fermare il genocidio”, ha detto. Anche l’attrice Saja Kilani, attrice in “La voce di Hind Rajab” ha voluto esprimere il suo punto di vista: “Il Justice for Hind Rajab Act è una vittoria per noi. Siamo qui artisti per il cessate il fuoco, dal presidente alla Cisgiordania, dal Sudan al Venezuela, dall’Iran all’ICE. Sapete, questi crimini contro l’umanità sono tutti collegati e non c’è alcuna responsabilità”. Pavel Talankin, co-regista di “Mr Nessuno” si è scagliato apertamente contro Putin e Trump: “Ricevo così tante lettere da americani che hanno visto il film e parlano degli incredibili parallelismi con ciò che sta accadendo qui in America. Dobbiamo tutti capire che Putin e Trump sono orribili idioti che stanno solo creando guerre in tutto il mondo”.