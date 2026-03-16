Oscar 2026, da Teyana Taylor a Leo Di Caprio: i look delle star sul red carpet

Attori e registi si sono ritrovati ​​sul tappeto rosso prima della cerimonia di consegna degli Oscar 2026. Tra i protagonisti del red carpet Teyana Taylor e Timothée Chalamet ma anche Leonardo DiCaprio e Kate Hudson.

La notte degli Oscar 2026 ha incoronato ‘Una battaglia dopo l’altra’, che ha vinto il premio come miglior film battendo ‘Sinners-I Peccatori’, l’altro grande favorito della vigilia. Il film di Paul Thomas Anderson, premiato per la miglior regia, ha portato a casa complessivamente sei statuette, compresa quella per il miglior attore non protagonista (Sean Penn, che ha disertato la cerimonia), la miglior sceneggiatura non originale, il montaggio e, prima volta in assoluto nella storia degli Oscar, il casting.